Este fin de semana, en el duelo entre Derby County y Cardiff por la Championship (segunda división de Inglaterra), se registró una de las jugadas más inverosímiles en el fútbol.

En los segundos finales del encuentro, cuando el equipo local gana por la cuenta mínima, una serie de errores derivó en una acción que sigue dando la vuelta al mundo.

Todo comenzó con un tiro de esquina a favor del Cardiff, que subió al área rival en búsqueda del empate.

La zaga del Derby County logró despejar la pelota hasta media cancha, donde el arquero y un defensa del cuadro forastero dudaron y le regalaron la pelota al delantero Ebou Adams.

Con el portero en el suelo y el arco descubierto, Adams emprendió una carrera donde todo indicaba que aumentaría el marcador a favor del Derby County.

Sin embargo, a la hora de definir, el delantero local le dio tan mal a la pelota que acabó yéndose por un costado del arco para decepción de los hinchas locales.

La propia Championship catalogó la jugada como “un extraordinario errado”, desatando un sinfín de reacciones en sus redes sociales.

Ebou Adams with possibly the WORST miss I've ever seen 😭 pic.twitter.com/RdwsgZZk7J

— Jake Barker (@JakeBarker1212) September 14, 2024