El arquero de la selección de Argentina, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, protagonizó un momento polémico tras la derrota de la ‘albiceleste’ ante Colombia por las Eliminatorias al Mundial 2026.

Tras el partido, el guardameta reaccionó de manera agresiva al ser captado por las cámaras, propinando un palmetazo a una de ellas y cortando la señal en plena transmisión.

Y en las últimas horas el camarógrafo colombiano, Jhonny Jackson, sacó la voz para referirse al condenable actuar del golero del Aston Villa de Inglaterra.

A través de un video, Jackson sorprendió con su reacción. Inesperadamente, el camarógrafo estuvo lejos de mostrarse enojado con el argentino y hasta le dejó un mensaje de apoyo al ‘Dibu’.

“’Dibu’, hermano, cómo estás, soy Jhonny Jackson, camarógrafo que agrediste en el partido contra Colombia”, indicó de entrada el trabajador.

“Termina el partido, dan el pitazo final, y yo como camarógrafo siempre voy a buscar reacciones porque es el director el que me lo dice por interno. Simplemente entro a la cancha después de 90 minutos, todos están cansados”, agregó.

Continuando con su relato, Jhonny dijo que “veo al ‘Dibu’ saludándose con sus compañeros y me acerco a él, y de la nada el Dibu le pega a mi cámara. Me dio rabia porque yo estoy trabajando, así como él lo estaba haciendo atajando. Yo estaba operando mi cámara, ni siquiera jugué fútbol contra él, me dio mucha rabia en el momento, pero no le dije nada”.

Para finalizar, Jackson le dio una lección de vida al portero: “Quería decirte que tranquilo, hermano, en la vida todo el mundo ha perdido un partido. De pronto para ti significó mucho esta derrota, pero para adelante ‘Dibu’”.

Pese al traspié en Barranquilla, Argentina se mantiene al frente de las Eliminatorias al Mundial 2026 con 18 puntos, seguido por Colombia (16) y Uruguay (15).