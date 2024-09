En un vibrante duelo de Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026, la selección de Ecuador se impuso 1-0 a Perú gracias a un imponente cabezazo de Enner Valencia, capitán y máximo goleador histórico de la Tri, que se redimió tras fallar un penal en la Copa América. Con este triunfo, Ecuador suma 11 puntos y deja atrás su sanción por el caso Byron Castillo, mientras que Perú, que sigue sin ganar, se hunde en la última posición con solo 3 unidades. En un partido donde la Blanquirroja mostró carencias y no logró inquietar a los ecuatorianos, destacó la labor de Sebastián Beccacece como nuevo seleccionador de Ecuador, quien vio cómo su equipo dominó el encuentro y generó varias oportunidades de gol.

Un fulgurante cabezazo del incombustible Enner Valencia hizo este martes que Ecuador se reencontrase con el triunfo en las Eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026, al vencer por 1-0 a Perú, que sigue todavía sin ganar y acrecienta su crisis como colista.

Valencia, el capitán y máximo goleador histórico de la selección ecuatoriana, se redimió del penal fallado ante Argentina en la Copa América y volvió a vestirse de héroe ante la ovación de un público que hasta hace pocos días criticaba su rendimiento.

Al término de la octava jornada de las Eliminatorias, el combinado ecuatoriano registra con este triunfo 11 puntos, tras haber comenzado con -3 unidades debido a la sanción que le impuso el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por el caso Byron Castillo.

Para la selección peruana, que venía de haber ganado por 1-2 en sus dos últimos visitas a Quito, no pudo ni siquiera puntuar esta vez y queda descolgado en la última posición con 3 puntos.

La Blanquirroja mostró una vez más estar un escalón por debajo de sus rivales como visitante, como muestran las estadísticas del partido, donde no realizó ningún remate al arco y apenas tuvo un 26% de la posesión del balón.

El seleccionador de Perú, el uruguayo Jorge Fossati, buscó dar continuidad al equipo que mostró gran intensidad contra Colombia (1-1) en Lima, pero sobre los 2.850 metros de altitud de Quito el combinado se replegó y cedió todo el protagonismo al equipo local, el gran dominador del juego.

Así, la Tri, que sumó su primer triunfo tras la llegada del argentino Sebastián Beccacece como seleccionador, buscó con ahínco el gol pero le costó abrir la defensa peruana y sus mejores oportunidades en el primer tiempo llegaron con disparos de larga distancia y en jugadas a balón parado.

Desde fuera del área probó suerte el debutante John Mercado a los 6 minutos con un lanzamiento que se fue por encima del travesaño, mientras que acto seguido fue Kendry Páez quien afinó la puntería entre los tres palos, pero el balón fue despejado por el arquero peruano Pedro Gallese.

El portero de la Blanquirroja volvió a aparecer nuevamente para blocar sin problemas un remate de cabeza de Félix Torres a la salida de un córner y, posteriormente, un cabezazo picado de Ángelo Preciado.

La lata se abrió finalmente a favor de Ecuador de la mano del infalible Valencia. El delantero del Internacional brasileño remató sin miramiento de cabeza un centro desde la banda derecha de Alan Franco, sin que Gallese lograse esta vez salvar el gol de la selección local.

El tanto de Ecuador no cambió el guión del partido, pues Perú no fue capaz de inquietar a Ecuador, que en cambio buscó con todavía más confianza un segundo que no llegó, y es que sin Valencia en cancha la Tri una vez más tuvo serios problemas para batir el arco rival.