La selección de Uruguay se apresta para volver a la acción en el presente mes de septiembre, específicamente para las fechas 7 y 8 de las Eliminatorias para la Copa del Mundo del 2026 ante Paraguay y Venezuela.

De cara a estos partidos, el seleccionador Marcelo Bielsa realizó varios cambios respecto al plantel que terminó en el tercer lugar la Copa América de Estados Unidos.

Una de las principales novedades fue la ausencia de Agustín Canobbio. El mediocampista de 25 años jugó muy poco en la cita continental e hizo pública su incomodidad por ello.

El jugador del Athletico Paranaense brasileño disputó apenas un partido, específicamente un minuto al entrar sobre el final de la semifinal con Colombia.

Su descontento quedó evidente después del enfrentamiento contra Canadá, cuando ni siquiera fue llamado a ingresar al campo. Incluso, en su regreso a Uruguay, le consultaron si estaba triste por el resultado del combinado en EE.UU., a lo que el jugador respondió tajantemente: “Ya sabrán, no es el resultado”.

"Ya sabrán, el porqué no es el resultado" 🗣️Agustín Cannobio tras ser consultado de por qué se lo veía contrariado.

Y la molestia del jugador llevó al ‘Loco’ a no considerarlo para los próximos desafíos de la ‘Celeste’. Sin embargo, el periodista uruguayo Diego Jokas fue más allá.

“Hubo un destrato en un entrenamiento a Agustín Cannobio que eso fue lo que le empezó a generar la molestia”, indicó de entrada Jokas en el programa deportivo de Teledoce.

“Bielsa puso a Cannobio de alcanza pelotas en un entrenamiento”, agregó el profesional, detallando el motivo del enojo del volante.

Incluso, el padre del jugador, Osvaldo Canobbio -exfutbolista-, habló de la molestia de su hijo. “Él no disfrutó de la Copa América, algo raro en un jugador. Si no disfrutas estar en la selección, algo no está bien”, dijo.