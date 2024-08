El astro argentino Lionel Messi rechazó una descomunal oferta del fútbol de Arabia Saudita, específicamente del Al-Hilal, que le ofrecía la histórica cifra de 20 millones de euros semanales, lo que sumaría mil millones de euros al año. Tras su salida del PSG, Messi decidió unirse al Inter Miami de Estados Unidos, donde ya se encuentra entrenando y recuperándose bajo la supervisión del DT Gerardo Martino, quien señaló que aún no está en condiciones de jugar con el equipo argentino. No hay una fecha estimativa para su regreso a las canchas, pero se espera que continúe evolucionando positivamente en su proceso de recuperación.

Tras su salida del PSG, Lionel Messi no tardó en decidir irse al Inter Miami de Estados Unidos. Sin embargo, en las últimas horas trascendió que el astro argentino rechazó una descomunal oferta del fútbol de Arabia Saudita.

Cuál es la millonaria cifra que iba a ganar Messi en Arabia Saudita

A través de las redes sociales, Fox Sports Argentina confirmó que el Al-Hilal árabe le habría hecho una oferta históricamente absurda. “Messi rechazó una oferta del Al-Hilal. El argentino iba a ganar 20 millones de euros semanales“, afirmaron en X.

En relación con estas tremendas cifras, contaron cuánto podría haber cobrado el jugador de la Selección Argentina en caso de haber aceptado la propuesta del club árabe. “Al año iba a cobrar mil millones de euros“, estimaron.

Messi volvió a entrenar con el Inter Miami y Martino dio detalles de su recuperación

Leo Messi volvió a entrenar con el Inter Miami y el DT Gerardo Martino habló sobre la evolución de su recuperación: “Los tiempos más o menos están, no está entrenando con el grupo“.

“Sí ya sale a campo y está trabajando con los preparadores físicos y va evolucionando bien, era previsible que no esté con Argentina porque todavía no está en condiciones de jugar, pero seguimos bien”, explicó en una conferencia de prensa.

Por último, agregó: “No hay una fecha estimativa, porque ya es empezar a ver cómo se va sintiendo a medida que va sumando entrenamientos en campo. No me animaría a decirte en días, pero no es una situación que está demasiado lejos”.