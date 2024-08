Un futbolista de la Premier League enfrenta una grave crisis personal tras descubrirse su infidelidad, lo que ha generado revuelo tanto en su vida familiar como en su entorno profesional.

El affaire salió a la luz previo a la Eurocopa de Alemania, certamen en el que participó el protagonista junto a su selección.

De acuerdo al diario británico Daily Mail, la esposa del futbolista descubrió la infidelidad después de recibir una imagen comprometedora a través de Instagram, acompañada por el mensaje: “Me acosté con tu esposo“.

La mujer, que inicialmente pensó en que todo era un montaje, estaba de vacaciones con los hijos de la pareja cuando recibió la perturbadora foto.

A pesar de que su esposo intentó convencerla de que la foto era falsa, ella decidió revisar las grabaciones de la cámara del timbre de su casa, donde encontró pruebas devastadoras. Vio que su marido había ingresado al domicilio con la misma mujer que aparecía en la foto.

“La esposa estaba totalmente conmocionada y con el corazón roto porque nada puede prepararte para algo así”, indicó una fuente anónima a la citada publicación.

“Cuando vio las imágenes de la cámara del timbre, supo de inmediato cuál era la verdad. No hay vuelta atrás a partir de eso y significó el fin del matrimonio”, añadió.

Por ahora, los nombres de los involucrados no han sido revelados por el conocido medio inglés. La fuente, eso sí, apuntó que “es uno de los rostros más reconocibles” de la Premier League.

Incluso, el informante reveló al medio que “todos los jugadores sabían sobre esto y también muchas de sus familias, porque todos estaban hablando de ello en Alemania”

Algunos compañeros de equipo incluso apodaron al jugador como ‘Ringo’ a sus espaldas, una desviación de la palabra ring (timbre, en inglés).

Premier League star love rat dumped by wife after she catches him sneaking mistress into family home on Ring doorbell camera https://t.co/dMN4uATZ5g

— Mail Sport (@MailSport) August 25, 2024