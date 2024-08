El club Boca Juniors de Argentina nuevamente está en medio de la polémica, en una semana bastante negativa para el gigante trasandino.

Y es que luego de un mercado de pases para el olvido y la eliminación en Copa Sudamericana, el cuadro ‘xeneize’ ahora se ve envuelto en una controversia con uno de sus jugadores más prometedores.

De acuerdo a Olé, Cristian Medina, volante de 22 años, fue expuesto por el propio club en un video publicado en redes sociales, donde buscaban graficar la interna del equipo.

Lo que parecía ser una sincera charla entre Medina y su compañero Miguel Merentiel, terminó en un escándalo mayor.

“Si no me voy ahora, no me voy más. Tengo que firmar un contrato de por vida”, se le escucha decir claramente al joven volante, en un registro publicado -supuestamente- con “audio ambiente”.

Vale mencionar que, en los últimos días, el Fenerbahce turco y la Fiorentina de Italia ofertaron millones de dólares por Medina, pero ambas propuestas fueron rechazadas por el equipo ‘xeneize’.

Tras ser expuesto en redes, Cristian Medina tomó medidas y citó a su agente Gabriel Peñalba al lugar de concentración de Boca Juniors.

“El jugador le dejó claro su intención de irse ahora a Juan Román Riquelme y su grupo de trabajo. Pidió ser vendido y presiona para que la negociación avance”, detallaron desde Olé.