Momentos de terror se vivieron durante el partido del Crystal Palace y el West Ham en la segunda jornada de la Premier League, luego de que Soucek se convirtiera en héroe tras rescatar a un alcanza pelotas de ser aplastado por una multitud.

La situación ocurrió cuando Jarrod Bowen selló el triunfo de los ‘Hammers’ al minuto 72′ y se desatara la euforia para el conjunto visitante en la casa del Palace, momento en que los jugadores de West Ham fueron a celebrar con los hinchas.

Fue ahí que los seguidores quisieron abrazar a los jugadores y se acercaron al borde de la cancha, apretando a todos los fotógrafos y alcanza pelotas que estaban cerca de la cancha.

La situación derivó en que uno de los jovenes que acercan los balones quedó atrapado debajo de una verdadera estampida cuando la grada cedió y estaba siendo aplastado por la multitud que se acercó a celebrar.

En ese momento, el checho Tomáš Souček se percató de lo que estaba ocurriendo y rápidamente fue en ayuda del joven al levantarlo entre la multitud y sacarlo debajo de los hinchas.

La acción ya ha dado vuelta al mundo y muchos en redes sociales celebran el actuar del volante del West Ham, quien además marcó el primer tanto del partido al minuto 67′.

That was scary and unbelievable. After West Ham’s goal, West Ham players noticed a boy having a risk of getting crushed and made sure he’s okay. Massive props to Soucek and Bowen here. #CRYWHU #EPL pic.twitter.com/o45HzBSQJV

— Çetin Cem Yılmaz (@cetincem) August 24, 2024