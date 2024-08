El exárbitro chileno Carlos Chandía reveló que en la Copa América de Venezuela 2007 favoreció a Lionel Messi al no mostrarle una amarilla decisiva en la semifinal entre Argentina y México, donde la Albiceleste ganó 3-0. Chandía explicó que la falta de Messi merecía amonestación, pero al no hacerlo, le costó dirigir la final. El árbitro contó que Messi le entregó su camiseta en el camarín como agradecimiento por la decisión.

El retirado árbitro chileno Carlos Chandía reveló que, en la Copa América de Venezuela 2007, favoreció al argentino Lionel Messi.

El recordado referí nacional dirigió la semifinal donde la Albiceleste goleó 3-0 a México y, según recordó, le perdonó una amonestación a ‘Lio’ que le hubiese impedido disputar el partido por el título.

“Messi me costó no arbitrar la final de la Copa América 2007, la que se jugó en Venezuela. Estaba a una amarilla de perderse la final”, dijo de entrada Chandía, en entrevista con ESPN.

“Yo doy tres minutos de tiempo agregado, Argentina le iba ganando 3-0 a México. Messi de la nada levanta una pelota y la corta con la mano, en mitad de cancha”, agregó después el exárbitro.

Luego, Carlos Chandía detalló que “no había ninguna posibilidad de gol de México ni nada por el estilo. Entonces yo le dije: ‘esta jugada es de amarilla, pero te va a costar la remera’. No le mostré la amarilla, quedaban dos minutos y medio, iban ganando 3-0″.

“Mostrarle la amarilla era cortarle la posibilidad de jugar la final de la Copa América. Entonces esa tarjeta amarilla me costó no arbitrar la final de esa Copa América”, complementó el retirado juez chileno.

Para cerrar, Chandía indicó que “Messi me la fue a dejar al camarín después. Incluso se la quería sacar en la cancha y le dije ‘no, no, no; llévamela al camarín’. Y llegó con la camiseta al camarín, me la fue a dejar allá”.