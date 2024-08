La esposa de Christian Cueva, Pamela López, ha revelado nuevos detalles sobre su relación con el exjugador de Unión Española, confirmando que el futbolista peruano sufre graves problemas de alcoholismo. Según López, las constantes peleas eran causadas por el consumo excesivo de alcohol de Cueva, quien llegaba a beber durante varios días seguidos y se embriagaba. Tras las denuncias de violencia física y psicológica, Cueva se defendió alegando que no se considera un abusador y se comprometió a aclarar los hechos ante las autoridades.

Pamela López, esposa del exseleccionado peruano Christian Cueva, ha revelado nuevos detalles de su relación con el exjugador de Unión Española.

A principios de esta semana, el futbolista acaparó la atención luego de ser denunciado por su pareja por violencia física y psicológica, lo que fue respaldado por videos donde se ve al jugador golpeando a la mujer y a su hija.

Ahora, según detalla Récord, López reconoció que el futbolista peruano sufre graves problemas de alcoholismo.

“Era un tema de nunca acabar. Siempre eran constantes peleas por eso, porque él bebía mucho. No bebía para compartir, bebía para embriagarse”, admitió la esposa de Cueva.

“Incluso llegaba a beber cuatro o cinco días seguidos, una semana tranquilamente. Se dormía dos horas y despertaba para seguir bebiendo”, agregó Pamela López.

Vale recordar que, destapado el caso, Christian Cueva dijo que “he sido tildado de muchas cosas malas, defectos que seguramente tengo y ahora se me acusa de abusador y no creo serlo”.

“Me haré responsable de mis actos, lo que no implica que deje de defenderme y busque aclarar, ante las autoridades, aquellos hechos que no se han contado de la manera en que ocurrieron o que simplemente no ocurrieron”, dijo también el exseleccionado de Perú.