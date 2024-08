Una sorpresiva noticia brindó al mundo de los aficionados del fútbol el portero de Real Madrid, Thibaut Courtois, quien ha anunciado que no seguirá siendo parte de la selección de Bélgica en un comunicado donde aprovecha de ‘culpar’ al actual DT, Domenico Tedesco.

Diversas especulaciones rondan tras la drástica decisión tomada por el experimentado y espigado portero belga, donde muchas aseguran que Courtois no aguantó que Tedesco no le diera la confianza para portar el brazalete de capitán del cuadro europeo.

No obstante, las declaraciones de Thibaut expresadas en un comunicado de prensa, dan a conocer a todo el pueblo belga su decisión de apartarse del combinado nacional.

Courtois partió detallando que “quiero dirigirme a los aficionados belgas y a los seguidores de nuestra selección nacional. Siento un inmenso amor y orgullo por representar a mi país en la cancha, así como a cada uno de ustedes que apoyan a los Diablos Rojos”.

“Me siento privilegiado por haber tenido el honor de vestir la camiseta nacional. Ni en mis sueños más locos podría haber imaginado poder hacerlo más de 100 veces”, sentenció.

Posteriormente comenzó a desglozar el motivo de su renuncia asegurando que “lamentablemente, tras los acontecimientos con el entrenador y tras mucha reflexión, he decidido no volver a la selección belga bajo su dirección. En este asunto, acepto mi parte de responsabilidad”.

“Sin embargo, de cara al futuro, mi falta de confianza en él no contribuirá a mantener el clima de cordialidad necesario”, argumentando que todo fue respetado por la Federación de Bélgica.

Por último añadió que “gracias por su inquebrantable apoyo, amor y comprensión”.

I want to address the Belgian fans and supporters of our national team.

I feel immense love and pride in representing my country on the pitch, as well as every one of you who supports the Red Devils. I feel privileged to have had the honor of wearing the national jersey. Not… pic.twitter.com/BD4YP09wxs

— Thibaut Courtois (@thibautcourtois) August 22, 2024