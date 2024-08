San Lorenzo fue eliminado en los octavos de final de Copa Libertadores tras caer 0-1 en su visita a Atlético Mineiro, y los argentinos responsabilizan de su caída al árbitro chileno Felipe González.

El referí nacional fue el encargado de dirigir el encuentro y, pese a no tener un mal cometido, en el vecino país le achacaron la culpa por la derrota del ‘Cuervo’ en el torneo continental.

De hecho, el defensa Gastón Campi acusó al juez de arbitrar a favor de los brasileños porque en Atlético Mineiro jugó el delantero chileno Eduardo Vargas.

“El árbitro estuvo todo el segundo tiempo hablando con Vargas. Capaz que van a comer juntos ahora. Fue una vergüenza”, aseveró el trasandino.

“Dijo que dio 10 minutos de agregado, no se jugaron ni cinco. Un papelón. El partido estuvo parado porque abrieron la manga para hacer tiempo”, agregó Gampi, según detalla TyC Sports.

Luego, el defensa de San Lorenzo insistió en sus críticas a Felipe González y también arremetió contra el juego defensivo de los brasileños.

“Un equipo que gasta 50 millones por año haciendo tiempo contra nosotros, que nos venimos rompiendo el alma. Nosotros con muchos chicos del club hicimos un partidazo. Me voy recaliente con el árbitro. Nosotros dejamos el alma y quedar afuera de esta manera, que nos ventajeen así no me gusta”, sentenció Gampi.

Vale mencionar que, en cuartos de final de Copa Libertadores, Atlético Mineiro enfrentará al campeón defensor Fluminense.