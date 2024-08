El Gobierno de Javier Milei desata una guerra total en la AFA al buscar la incorporación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino, desafiando al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. Ante la amenaza de intervención si no se adecua el estatuto, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, advierte que un decreto está por encima de las normas internas de la asociación. Dirigentes como Daniel Scioli y la diputada Daniela Santillán presionan a clubes como Arsenal de Sarandí, Gimnasia y Esgrima de La Plata e Independiente de Avellaneda para considerar el cambio a SAD, aunque muchos temen represalias de la AFA. La incertidumbre reina en un conflicto con un desenlace impredecible.

Guerra total y con un final incierto. El Gobierno de Javier Milei está decidido a ir por todo en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y forzar el ingreso de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el balompié trasandino.

“Tenemos que defendernos”, dijo el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, alertado por la bomba que tiró el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Es que el funcionario nacional no descartó la intervención del fútbol si el ente rector del fútbol trasandino no adecua el estatuto en el plazo de un año.

La intromisión de la Inspección General de Justicia (IGJ), la judicialización o la intervención: todas las opciones están sobre la mesa.

Para el Gobierno no hay dudas: “Un decreto está por encima del estatuto”. Desde la AFA recuerdan que la normativa es clara: que el fútbol es autárquico y tiene sus propias normas. Si quieren cambiarlo hay que votar en asamblea. Y ahí Tapia tiene las de ganar.

“En esa vieja norma, hay una norma superior que se llama decreto que te dice dejen la oportunidad a los socios. El Poder Ejecutivo va a hacer respetar la ley. Y la ley es terminante. Entonces, no puede una asociación privada no permitirle a sus asociados elegir”, dijo Cúneo Libarona, en diálogo con el programa Opinión Pública de Canal 9.

Gobierno de Javier Milei endurece postura contra AFA

El Poder Ejecutivo parece hacer caso omiso al estatuto y sigue avanzando. El propio Daniel Scioli (Secretario de Turismo, Ambiente y Deporte) junto a Cúneo Libarona y la diputada libertaria Daniela Santillán (secretaria de la comisión de Deportes) comenzaron a llamar a dirigentes proclives a analizar la posibilidad de ser SAD.

Según pudo saber Perfil, hubo conversaciones muy avanzadas con Arsenal de Sarandí y, en menor medida, con Gimnasia y Esgrima de La Plata e Independiente de Avellaneda.

Entre los clubes más chicos y de categorías inferiores, hay quienes ven con buenos ojos el paso a SAD. Pero todos tienen miedo de la represalias de la AFA.

“Si avanzas igual, es lógico que Tapia salga con tapones de punta. O te desafilian o ya no ganas un partido más. Imagínate los arbitrajes donde no hay cámaras de televisión. Te liquidan”, dijo un directivo, que no dio su nombre.

Mientras, otro dirigente -contrario a las SAD- sostuvo que “ellos van a seguir. Cúneo sabe que lo que dice no es así. Pero lo tira para advertirle a Tapia”.