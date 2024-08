Por el cierre de la primera fecha de la Premier League inglesa, Leicester City y Tottenham empataron 1-1, con goles de Jamie Vardy para los locales y Pedro Porro para los ‘Spurs’.

Pero el histórico delantero inglés no solo fue noticia por su tanto, si no que también por su feroz tapabocas al argentino Cristian “Cuti” Romero.

A 12 minutos del final del partido, el autor del gol del conjunto local fue reemplazado por Stephy Mavididi. Antes de retirarse de la cancha, protagonizó un áspero cruce con el trasandino.

Hubo insultos de ambos lados, derivados de provocaciones previas, y Vardy silenció al hablador jugador de la Albiceleste cuando le mostró el escudo de la Premier League y lanzó señas.

“Yo gané una, tú cero. Vete a la mierda”, se le leyó decir claramente al británico.

Antes, Jamie Vardy había había respondido a los insultos de los hinchas del Tottenham con gestos similares, enrostrándoles que él sabe lo que es ganar una Premier League.

Vale recordar que el atacante lideró al Leicester campeón de la temporada 2015-2016, mientras que la última vez que ‘Spurs’ ganaron la liga inglesa fue en 1961.

Jamie Vardy reminded Spurs fans he’s got a Prem title and they haven’t 💀 pic.twitter.com/qObafitLtL

— B/R Football (@brfootball) August 19, 2024