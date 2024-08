El Newcastle se impuso 1-0 al Southampton del chileno Ben Brereton Díaz, en el debut de ambos elencos en la Premier League 2024-2025.

Gracias a un error de bulto de la defensa visitante, el Newcastle se sobrepuso a la temprana expulsión de Fabian Schär y logró, con un gol del brasileño Joelinton, la primera victoria de la temporada.

El conjunto de Eddie Howe despejó, con el paso de los minutos, el feo panorama que asomó en St James Park cuando en el minuto 28, Schär cayó en la trampa del chileno Brereton, que le empujó previamente, y vio la tarjeta roja directamente.

Las ‘Urracas’ se quedaron con diez muy pronto, pero el Southampton no lo aprovechó. Es más, las facilidades de los visitantes reanimaron al Newcastle que llegó al descanso en ventaja.

Una indecisión entre el defensa Jack Stephens y el meta Alex McCarthy, que regaló la pelota a Alexander Isak, propició el tanto local.

El exjugador de la Real Sociedad aprovechó del donativo y se lo envió a Joelinton que, sin oposición, batió al portero del conjunto de Russel Martin.

Supo jugar con la ventaja el Newcastle que se topó con un escenario inesperado, favorable. Amarró la situación y mantuvo la renta hasta el final para firmar su primer triunfo del curso.

Por la segunda jornada de la Premier League inglesa, Newcastle visitará al Bournemouth el domingo 25 de agosto.

Un día antes, el Southampton de Ben Brereton recibirá al Nottingham Forest.

Newcastle earn the home win despite playing over an hour with ten men! 😤#NEWSOU | #TheKickOff pic.twitter.com/i2DqAtJ9Od

— Premier League (@premierleague) August 17, 2024