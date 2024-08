Manchester United debutó en la Premier League con un ajustado triunfo 1-0 sobre Fulham en Old Trafford, gracias al gol de Joshua Zirkzee. El recién llegado marcó en el minuto 87, resolviendo un duelo intenso y equilibrado donde Fulham, a pesar de su valentía, no logró concretar sus oportunidades. El Manchester United, necesitado de refuerzos, se llevó la victoria en un partido agónico que dejó al Fulham sintiendo un duro castigo por su falta de acierto.

El Manchester United inició este viernes su participación en la Premier League con un ajustado y agónico triunfo por 1-0 ante el Fulham, un ingrato visitante.

Cuando escaseaban las fuerzas en la recta final del primer partido del curso, apareció un recién llegado como Joshua Zirkzee para marcar el gol y dar el triunfo al Manchester United en Old Trafford ante un Fulham que pide a gritos refuerzos.

El banderazo de salida a la temporada en la Premier League deparó un duelo tan abierto como igualado, de la intensidad que asegura cualquier cita del fútbol inglés, con emoción hasta el último suspiro por el desacierto de los primeros días de curso. Por ímpetu lo mereció Casemiro.

El impulso fue de Onana con dos grandes paradas. El acierto lo puso Zirkzee en su debut en Old Trafford, procedente del Bolonia.

Entró a la hora del partido, cuando el Manchester United adolecía de un delantero centro puro, y decidió en el 87, a tres del final en una acción que inició abriendo a banda, incorporándose con rapidez y rematando de primera cruzado para dar el triunfo a su nuevo equipo.

Un duro castigo para el Fulham que, por momentos, mereció mejor fortuna. Había conquistado Old Trafford en su última visita, la pasada temporada, pero ha perdido referentes que no han sido repuestos. Pese a ello, el Fulham fue siempre valiente. Tuvo más balón en el primer acto, cuando encontró con la velocidad de Adama Traoré la forma con la que hacer daño. Buscó a Iwobi, que no precisó el remate en la primera, y chutó arriba la segunda.

