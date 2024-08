Los jugadores del club sueco Kalmar AIK FK, de la quinta división, realizaron un gesto conmovedor en solidaridad con el capitán del equipo, Markus Herman, que padece cáncer.

El plantel completo se rapó la cabeza en apoyo a su compañero, quien se emocionó en un video que se viralizó rápidamente.

En el video que se publicó en las redes oficial del club, se ve cuando Herman entra al vestuario y se sorprende hasta las lágrimas al verlos a todos rapados. Se abrazó a todos, incluso, uno de ellos se tatuó las iniciales de su capitán, muestra de cariño y apoyo para su estado de ánimo en el momento más duro de su vida.

“La mayoría de nosotros tenemos a alguien que se ha visto afectado (con cáncer), ¡Ahora nosotros también! Es algo que nadie debería tener que vivir, estamos unidos en la lucha”, anunció el club, en un mensaje que publicó en sus ruedas.

“Pedimos su ayuda para difundir y compartir este video con sus seres queridos con la esperanza de que este día sea memorable para Markus, ¡pero también para todas las demás víctimas!”, agregó el club.

El pasado fin de semana, el Kalmar AIK FK jugó frente al Tvärskogs IF y todos los ingresos se destinaron al futbolista para ayudarlo en su tratamiento.

Powerful video by Swedish club Kalmar AIK FK where the full squad supports Hemen with his battle against cancer 🥹💙🇸🇪 pic.twitter.com/m6p79X9vlZ

— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) August 12, 2024