Impacto y pánico generó el desplazamiento de una de las tribunas del estadio de Independiente de Argentina este martes, en el marco del duelo por Copa Argentina entre San Lorenzo de Almagro y Velez Sarfield.

Este miércoles, Independiente emitió un comunicado oficial tras la impactante imagen del desplazamiento en la tribuna Pavoni Baja del Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

En dicha galería se encontraban precisamente los hinchas de Vélez, en el triunfo del’Fortín’ contra los del ‘Cuervo’ por los octavos de final de la Copa.

La institución de Avellaneda informó que “ambas cabeceras bajas del estadio están construidas con bloques premoldeados que tienen movimiento y oscilación” y que “el desplazamiento se produjo porque se soltaron las soldaduras correspondientes”.

“En ningún momento, hubo riesgo de derrumbe ni la tribuna está partida”, afirmaron desde el club. A su vez, comunicaron que Alejandro Castro, arquitecto del estadio, ya trabaja “para volver a colocar el bloque en su lugar y resoldar y abulonar nuevamente todos los bloques de dicha tribuna”.

La actual administración del ‘Rojo’ explicó que cuando asumieron “nos encontramos con un Estadio totalmente abandonado”. Añaden que, más allá de afrontar “la mayor crisis económica y financiera de la historia de nuestro Club, nos propusimos ponerlo en valor”.

Independiente es la sede para el encuentro de Argentinos con Huracán, que se disputará el 14 de agosto.

“Estos trabajos finalizarán en el transcurso de esta semana y no corre riesgo la realización del partido de Copa Argentina que se disputará el próximo miércoles”, sentenciaron .

Por su parte, el Rojo será local contra Rosario Central, el sábado 17, por la fecha 11 de la Liga Profesional.

Esto ya es abandonado por parte de la dirigencia de independiente. No solo que el estadio no tiene mantenimiento hace 3 años, no se molestan ni en la seguridad de la gente, sobrevenden entradas en un estadio mal construido. Una vergüenza. pic.twitter.com/cy341U8ykr

— _Gabocai_ (@_Gabocai_) August 7, 2024