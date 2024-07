Harry Kane, delantero de la selección de Inglaterra, volvió a perder una final con el combinado al caer en la Eurocopa 2024 a manos de España por 2-1 en Berlín, Alemania.

Un nuevo fracaso en la carrera del goleador, que suma la friolera de 406 goles en el profesionalismo. El oriundo de Walthamstow, de 30 años, no ha podido celebrar con los colores de su selección.

Además, Kane no ganó ni en la Premier League, donde defendió al Tottenham y al Norwich, ni las divisiones más bajas de Inglaterra (con el Leyton Orient, Millwall, y Leicester).

Incluso, el ariete no pudo celebrar en su primera temporada en Alemania, específicamente con la camiseta del Bayern Múnich.

‘Hurricane’ acumula un largo palmarés de títulos individuales, como máximo artillero de la Premier League, Bota de Oro en el Mundial de Rusia 2018, Jugador del Año en Inglaterra, Bota de Oro europea, Goleador de la Bundesliga y un largo historial de reconocimientos. Sin embargo, el ariete presenta una vitrina vacía cuando de distinciones colectivas se trata.

Kane ha llegado a dos finales de Eurocopa, pero le sigue faltando el golpe definitivo para levantar el trofeo. Respecto a las Copas del Mundo, un cuarto lugar en Rusia 2018 -perdiendo las semifinales Croacia- es su mejor desempeño.

Por esta razón, el experimentado delantero fue el centro de las burlas tras la derrota de Inglaterra en la definición de la Euro 2024 en Alemania.

– Lost 2 Carabao Cup finals

– Lost the UCL final

– Lost Euros 2020 final

– Lost the German Super Cup

– Bayern also lost their first league title in 12 years

– Lost Euros 2024 final

ZERO trophy won in his career.

Feel sorry for him, but just maybe the Harry Kane curse is real. pic.twitter.com/f4kbDzYvEX

— UF (@UtdFaithfuls) July 14, 2024