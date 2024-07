En el fútbol ya no se ven jugadores con el talento que exhibió el marroquí Adel Taarabt, quien llegó a se catalogado como “el nuevo Zidane” por lo que mostró en Inglaterra.

Y es que con su velocidad, fintas y personalidad, el nacido en Fez era tan impredecible dentro de la cancha que era común ver a sus marcadores desparramados por el suelo mientras él marcaba o asistía algún gol.

Pero Adel no solo fue reconocido por sus habilidades, sino que también por su displicencia.

“Es el peor profesional que he visto en mi vida”, dijo el entrenador Harry Redknapp, quien lo dirigió en el Tottenham.

¿Pero cómo acabó el ‘Mago Marroquí’ con su propia carrera? ¿Qué fue de aquel prometedor jugador cuyo talento impactó al mundo del fútbol una década atrás?

El nuevo Zidane

La habilidad de Taarabt para el fútbol explotó a temprana edad y, a los 12 años, ya formaba parte del RC Lens de Francia, club en el que debutó profesionalmente -con 17 años- en la temporada 2006-2007.

A temprana edad también fue cedido al Tottenham de la Premier League donde, pese a apenas sumar minutos, fue comprado por 4 millones de euros.

Pero no fue hasta 2009, cuando fue cedido al Queens Park Rangers de la Championship (segunda división inglesa), que el talento de Adel explotó y empezó a ganar notoriedad.

“Creía que habíamos fichado a Zinedine Zidane. Le he visto hacer algunas de las cosas más inverosímiles que he visto en mi vida sobre un campo de fútbol”, dijo entonces Jermaine Jenas, según recuerda Marca.

19 goles y 21 asistencias en la temporada 2010-2011 le dieron aun más notoriedad al ‘Mago Marroquí’, quien lideró la campaña del QPR que terminó en el ascenso a Primera División.

Su talento era insuperable. Con el balón en los pies era temible. Con un metro de espacio era inalcanzable. Hasta las defensas más duras de la Premier lo vieron brillar a costas de sus rodillas y caderas, que no podían soportar los regates incontestables del “nuevo Zidane”.

Pero, tal como su popularidad y admiración iban en aumento, también empezaron a surgir los primeros cuestionamientos en contra del marroquí.

“El problema está en que tenía más ganas de volver loco a un defensa que de hacer un pase sensato. Tenía mucha habilidad con el balón, pero nunca supo juntar las dos cosas”, dijo en su momento Peter Crouch, excompañero de Adel en los Spurs, a Panenka.

La debacle de Adel Taarabt

El talento puede ser inagotable, pero si no se trabaja con disciplina, no pasa de ser efímero. Y así fue con la carrera de Taarabt.

Si bien Adel siguió haciendo estragos en las defensas rivales, el nivel competitivo de la Premier League era mucho más exigente que el de la Championship. Y eso lo sufrió el QPR y el propio ‘Mago Marroquí’.

El nivel del jugador africano se desplomó y, a fines de la temporada 2012-2013, fue enviado a préstamo al Fulham. En el club londinense no tuvo lugar y acabó siendo enviado a Italia.

En el AC Milan, Taarabt tuvo su última chance de reencontrarse con su nivel y volver a lucir ese talento que encantó a toda una generación. Pero otra vez sus continuas faltas de actitud y profesionalismo lo alejaron de la titularidad. El ‘Mago Marroquí’ se quedaba sin repertorio.

Cuando parecía que la carrera de Adel no tenía vuelta atrás, el Benfica apareció para rescatarlo en 2015. “Es un buen jugador, pero llegó con seis kilos de más y hay cosas que le fallan”, reconoció Luís Filipe Vieira, presidente del club portugués.

Así, recién el 30 de marzo de 2019, tras ser relegado a la filial y cedido al Genoa italiano, el marroquí pudo hacer su estreno con las ‘Águilas’.

“Me costó más de tres años establecerme, pero ahora puedo considerarme un futbolista diferente y muy profesional. He perdido unos diez kilos, y nunca había trabajado tan duro en mi vida”, admitió Adel Taarabt, luego de al fin jugar con la camiseta del Benfica.

Pero de aquel irreverente muchacho, catalogado como el “nuevo Zidane”, ya no quedaba nada. Tras varios años opacos en Portugal, finalmente el jugador que deslumbró en Inglaterra fue comprado por el Al-Nasr SC de Emiratos Árabes.

Y ahí sigue Adel, sorprendiendo de vez en cuando con sus regates y despertando la nostalgia de quienes se maravillaron con él y su impactante talento.

“Estuve un poco perdido”

En una reciente entrevista con Four Four Two, Taarabt confesó que él mismo se encargó de dilapidad su promisoria carrera.

“No me gusta hablar así de mí, pero mucha gente me ha dicho después de verme jugar cuando era más joven que podría haber jugador en el Real Madrid o en el Barcelona. Hasta Luka Modric me lo dijo una vez. No es culpa de los demás, es mi culpa”, dijo el marroquí.

“Siempre fui buen chico, sólo que a veces estuve un poco perdido. Creía que siempre tenía razón, pero me hicieron darme cuenta de que estaba equivocado y cambié en todos los sentidos: como persona y como jugador”, añadió Adel.