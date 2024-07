Uno de los duelos de Eurocopa más interesantes fue el cruce de los octavos de final entre Francia y Bélgica, duelo que lamentablemente falló en sus expectativas luego del opaco 1 a 0 en favor de la escuadra de Kylian Mbappé.

El autogol de Jan Vertonghen a los 85′ fue el tanto que selló el final de la participación de la escuadra belga y además, se podría hablar del ocaso de la ‘generación dorada’ de comandada por Kevin De Bruyne.

De hecho, el volante del Manchester City protagonizó un tenso cruce contra un periodista, luego de que el informador le consultara “¿Duele que esta generación dorada haya vuelto a caer antes de la final?”.

Ahí fue donde Kevin arremetió con otra pregunta. “¿Y dices que Francia, Inglaterra, España o Alemania no tienen una generación dorada?”, indicó el belga para rematar tratando de “estúpido” al periodista.

Para desazón de De Bruyne, el periodista es un reconocido informador europeo. Tancredi Palmeri, italiano y experto en fútbol, no se quedó callado y utilizó las redes sociales (X) para responder a ‘KDB’.

En sus replicas, Palmeri sentenció que “De Bruyne acaba de llamarme estúpido. Hola Kevin, un pequeño mensaje para ti: la generación dorada que mencionaste de Francia, Inglaterra, Alemania y España, ¡todas llegaron a una final!”.

“Eres un futbolista de los que sólo quiere que le pregunten sobre lo bueno que es. Mocoso malcriado”, finalizó.

Ahah DeBruyne just called me stupid.

Hey Kevin, little memo for you:

the golden generation you mentioned of France, England, Germany and Spain they ALL REACHED A FINAL!

Usual footballer that wants only question telling him how good they are.

Spoiled brat https://t.co/vuxnu8y9B1

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 1, 2024