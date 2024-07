La Eurocopa sigue avanzando para conocer al nuevo campeón en la actual edición que se está disputando en Alemania, elenco que busca en sus tierras volver a alzar el trofeo como ‘Rey’ de Europa a nivel selecciones.

Ahora, tras el avance a cuartos, se han emparejado interesantes duelos donde se encuentran por ejemplo el choque entre los germanos ante España, duelo que es el plato fuerte de los cruces entre los ocho mejores del certamen a nivel continental.

En un lado se encuentra el ya mencionado duelo entre Alemania y España, quienes llegan de eliminar a Dinamarca y Georgia, respectivamente, en los octavos de final.

Los teutones lucharon ante una aguerrida selección danesa comandada por Eriksen, pero poco pudieron hacer los escandinavos para doblegar a los teutones en su país.

Por su parte, España se vio un tanto complicada ante la brillante Georgia de Khvicha Kvaratskhelia, pero aparecieron los jovenes volantes españoles, Lamine Yamal y Ferran Torres, quienes le dieron un respiro y la victoria por 4 a 1.

Por otra parte, otro de los duelos de alto impacto que se esperan en los cuartos de final es el compromiso que animarán Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé, partido que se presenta como una final anticipada y reviviendo lo que pasó en la Eurocopa de 2016, donde los lusos consiguieron el trofeo.

Portugal viene de eliminar en penales y en un duelo muy rocoso a Eslovenia, quienes exprimieron al máximo el conjunto dirigido por Roberto Martínez, pero los penales dictaron sentencia y Portugal logró avanzar tras una histórica noche para el portero Diogo Costa.

Al frente tendrán a Francia, cuadro comandado por Mbappé que poco pudo hacer ante la selección de Bélgica, compromiso que parecía ser un estelar en la Eurocopa, pero que solo quedó en eso, una eterna promesa.

Doblegaron a una opaca selección de Bélgica por un autogol de Jan Vertonghen en el ocaso del compromiso.

Cabe destacar que ambos duelos de cuartos serán este viernes 5 de julio, pero el Alemania-España será a las 12:00 horas (en suelo nacional) y el Portugal-Francia a contar de las 15:00 horas (también en suelo chileno).

Por el otro costado del sorteo aparece Países Bajos, elenco que eliminó sin mayores problemas a Rumania el día de hoy por 3 a 0 con una grandiosa actuación de Cody Gakpo, jugador de Liverpool que se puso sobre sus hombros el peso de comandar a los neerlandeses.

Los ‘tulipanes’ chocará ante Turquía, elenco que sufrió más de la cuenta para doblegar a una aguerrida Austria, quienes pusieron contra las cuerdas a los otomanos, pero finalmente sucumbieron por 2 a 1.

Ya en el último cruce de los cuartos de final aparece la eterna promesa que le ha costado un montón en esta Eurocopa, Inglaterra, quienes con una excelente chilena sacada de otro partido de Jude Bellingham, pudieron marcar diferencias por 2 a 1 ante Eslovaquia.

Mientras que el último clasificado a la ronda de los mejores 8 elenco de Europa fue Suiza, equipo que logró dar el golpe en Eurocopa y bajar de la pelea a un siempre candidato en este tipo de torneos, Italia.

Un contundente 2 a 0 con goles de Remo Freuler y de Ruben Vargas, los ‘helveticos’ dieron cuenta de la ‘azzurra‘ última campeona de la Eurocopa.

Cabe destacar que el duelo entre Países Bajos y Turquía arrancará este sábado 6 de julio a partir de las 12:00 horas (en suelo chileno), mientras que Inglaterra ante Suiza será el duelo que cierre los cuartos de final a las 15:00 horas del mismo día.

