La selección de Rumania se quedó el primer puesto del igualado Grupo E con el empate (1-1) de este miércoles ante una Eslovaquia que estará también en octavos de final de la Eurocopa como tercera.

En el Commerzbank-Arena de Frankfurt había pronóstico de paz aunque lo más seguro para avanzar a los cruces era la victoria. Con todo, confiando en que Bélgica no fallase ante Ucrania en el otro partido, 0-0 al final, el empate también valía, con los cuatro equipos en cuatro puntos y Rumania en ‘primera’.

El conjunto eslovaco avanzó como tercera, jugando algo más con fuego en un segundo tiempo más conservador, aunque tuvo dos zarpazos que bien pudieron darle el triunfo, en medio del diluvio que irrumpió durante diez minutos del segundo tiempo.

