Este martes, Cristiano Ronaldo se estrena junto a Portugal en la Eurocopa Alemania 2024 ante República Checa, encuentro válido por la primera fecha del Grupo F.

Encuentro que protagonizará además Patrick Schick, quien junto a Ronaldo fueron los dos máximos goleadores de la última edición del torneo, en 2021, con cinco tantos cada uno.

Por un lado están los lusos, que llegan tras la dolorosa eliminación ante Marruecos en los cuartos de final de Catar 2022. Una que dañó al grupo, y provocó el seleccionador, Roberto Martínez por Fernando Santos.

Cambio que revitalizó a Cristiano y compañía, quienes completaron una fase de clasificación impecable (once goles incluidos de CR7) que no será más que una anécdota si no va más allá en la ronda final. La gestión de las altísimas expectativas es una obsesión en Portugal. Se evaluará a sí misma este martes en Leipzig.

Entre las novedades del estilo, del técnico y de las formas, no ha cambiado apenas nada en la nómina del equipo desde el batacazo con Marruecos en los cuartos de final de Qatar 2022 hasta Alemania 2024.

La revancha es Alemania 2024, entre el impulso que ha supuesto Roberto Martínez. Portugal ha ganado 13 de sus 15 partidos, con las únicas dos excepciones de una derrota 2-0 en marzo ante Eslovenia y, sobre todo, el 1-2 del pasado 8 de junio ante Croacia, sin Cristiano.

Eso sí, el goleador retornó para marcar dos goles a Irlanda en el último amistoso antes de viajar a Alemania. El otro tanto fue de Joao Félix, que también opta a la titularidad este martes.

Su debut en la Eurocopa 2024 es el partido más complejo del grupo, sobre el papel: la República Checa. Después aguardarán Turquía y Georgia.

La cima es el único destino asumible para Portugal, ganadora de sus cuatro últimos duelos ante ese rival; el más reciente 0-4 en septiembre de 2022.

Era otra República Checa diferente a la actual, ahora dirigida por Iván Hasek. No ha perdido ningún encuentro desde que la entrena su actual seleccionador, con siete victorias.

Entre los triunfos checos lucen un 3-1 a Bélgica o un 2-0 a Polonia, y dos empates, antes de reencontrarse con la Eurocopa, de la que se despidió de cuartos de final en la última edición, eliminada por Dinamarca (1-2) tras superar a Países Bajos en octavos por 2-0.

Alineaciones probables

Portugal: Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Inacio, Cancelo; Bruno Fernandes, Joao Palhinha, Vitinha; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Joao Félix o Rafael Leao.

República Checa: Staněk; Holeš, Hranáč, Krejčí; Coufal, Souček, Provod, Barák, David Jurásek; Kuchta, Schick.

📸 A couple of pictures from the pre-match training session at the Leipzig Stadium📸 #EURO2024 pic.twitter.com/VEZvYUHYFm — Czech Football National Team (@ceskarepre_eng) June 17, 2024

Horario y dónde ver el partido entre Portugal y República Checa

El estreno de Portugal y República Checa se vivirá este martes a partir de las 15.00 horas, horario de Chile.

El encuentro, que se disputará en el estadio Red Bull Arena de Leipzig, se podrá sintonizar a través de la aplicación Star + y por ESPN, en televisión por cable.