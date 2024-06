El arquero internacional español Unai Simón dijo este lunes que los futbolistas “de lo único que deberían hablar es de temas deportivos” al ser preguntado por las declaraciones de Kylian Mbappé, que mostró rechazo en una rueda de prensa a los extremos en política y pidió a la juventud, en este sentido, acudir a las urnas.

Antes del estreno de la selección francesa en la Eurocopa 2024 Mbappé desvió el foco de lo deportivo a la política, haciendo referencia en sus declaraciones al partido de Marine Le Pen (Agrupación Nacional), y pidiendo a sus compatriotas que voten en las próximas elecciones legislativas para impedir que gobierne la extrema derecha.

La postura de Kylian no la comparte Unai Simón, como dejó claro cuando fue preguntado en su comparecencia ante los medios en el campo base de España en Donaueschingen: “Al final Kylian es un jugador que tiene mucha repercusión en el mundo y en la sociedad. Creo que los jugadores tenemos mucha repercusión y es un tema político“, opinó.

“Tenemos muchas veces la tendencia a opinar demasiado de ciertos temas cuando no sé si deberíamos opinar o hacer esas cosas porque yo aquí soy jugador, me dedico al fútbol y soy profesional del balón. Lo único que debería hablar en estos momentos es de temas deportivos y temas políticos dejarlos a otras personas o entidades”, añadió.

El llamado de Mbappé a votar en contra de la ultraderecha no han gustado en el seno de Agrupación Nacional, desde donde han pedido al capitán de la selección francesa “un poco de contención” y que no dé “lecciones políticas” que, según ellos, no le corresponde dar.

El vicepresidente de Agrupación Nacional, Sébastien Chenu, afirmó que “cuando se tiene el honor de vestir la camiseta del equipo de Francia, hay que tener un poco de contención”, un día después de que Mbappé advirtiese de que el país encara un momento “crucial” y saliese en defensa de “los valores de tolerancia, diversidad y respeto” frente a los “extremos”.