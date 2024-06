En la jornada de día lunes en la Eurocopa debutó una de las selecciones candidatas al título, Francia, quienes comandados por Kylian Mbappé y Antoine Griezmann, buscan un nuevo título junto a los ‘Le Blues’.

De momento, ya dieron el primer paso al conseguir una reñida victoria ante Austria en un compromiso que dejó a las dos estrellas del equipo dirigido por Didier Deschamps con sangre en sus indumentarias y muy adoloridos.

El primero fue el ‘principito’, quien tras recibir un empujón de un defensor austríaco, chocó con su cabeza un letrero y lo dejó ensangrentado.

No obstante, quien resultó aún más complicado tras el trámite del partido fue Kylian Mbappé, quien tras saltar a cabecear, no conectó con el balón e impactó de lleno el hombro de un jugador de Austria.

Esto derivó en que Mbappé cayó al suelo muy adolorido y por algunos minutos permaneció tendido en el césped.

Tras ser atendido, se vio como la nariz y su boca estaban ensangrentadas, resultando el sector nasal más complicado.

Intentó volver al partido, pero le fue prácticamente imposible retornar al juego y fue sustituido por Giroud.

Más tarde, en conferencia de prensa fue el DT de Francia, Didier Deschamps quien reveló que “su nariz no está bien del todo. Habrá que ver. Es el punto negro de esta noche. Aunque sólo sea la nariz, es muy molesto para nosotros”.

Así también, Fabrizio Romano, periodista deportivo experto en fichajes aseguró que Mbappé podría utilizar una máscara por lo que resta de la Eurocopa.

🚨🇫🇷 Didier Deschamps: “Yes, Kylian Mbappé has probably broken his nose”,

told TF1.

In that case, Mbappé would wear a mask for the rest of the Euros. pic.twitter.com/5dLrACmpNS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2024