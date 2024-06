Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La Eurocopa 2024 contará con importantes ausencias entre los 624 jugadores participantes, destacando la falta de figuras como Erling Haaland, Martin Odegaard, Pablo Gavi, Lucas Hernández, Isco Alarcón, Thibaut Courtois y Jack Grealish. Courtois no estará presente debido a un conflicto con su seleccionador, mientras que Haaland y Odegaard no clasificaron con Noruega. Además, jugadores como Isak y Gyokeres tampoco participarán al no clasificar sus selecciones. Por otro lado, Grealish fue descartado por Inglaterra, al igual que Brandt por Alemania, a pesar de sus buenas campañas. Las lesiones impidieron la presencia de Gavi, Isco Alarcón y Lucas Hernández en el torneo.