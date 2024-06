Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El técnico argentino Marcelo Gallardo no logró cumplir con las expectativas en su paso por el Al Ittihad de Arabia Saudita y, por ende, no continuará al mando del equipo saudí. Según el medio Ariyadhiah, el finiquito de Gallardo no será sencillo, ya que el ex DT de River Plate firmó contrato hasta el 30 de junio de 2025 y se estima una cifra récord de 30 millones de euros para su despido. A pesar de que el acuerdo parece estar claro, falta su firma y la oficialización por parte del club. En cuanto al rendimiento de Gallardo al frente del Al Ittihad, en 33 partidos obtuvo 15 victorias, 4 empates y 14 derrotas, números decepcionantes para uno de los grandes clubes de Arabia Saudita, con un balance de goles de 56 a favor y 59 en contra, a pesar de contar con jugadores como Benzema, Fabinho, Luiz Felipe, Kanté y Abderrazak Hamdallah en su plantilla.