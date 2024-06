El Manchester City ha emprendido acciones legales contra la Premier League por la norma que regula las transacciones entre clubes y empresas del mismo dueño, como es el caso del City con Emiratos Árabes Unidos.

Según el diario británico The Times, el City ha demandado a la Premier League por lo que considera “una injusticia” y una “discriminación” y le reclama los beneficios perdidos en los últimos años por esta medida.

Aproximadamente un tercio de los patrocinadores del Manchester City, incluyendo, por ejemplo, Etihad, que da nombre al estadio y es el espónsor principal de la camiseta, proceden de Emiratos Árabes, el país que controla el club desde que lo compró en 2008.

🔺 EXCLUSIVE: Manchester City have launched an unprecedented legal action against the Premier League in a move that has sparked civil war in English football’s top flight https://t.co/iCe1SflLbb

— The Times and The Sunday Times (@thetimes) June 4, 2024