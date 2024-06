El entrenador portugués José Mourinho ha firmado este domingo su nuevo contrato con el Fenerbahçe, el segundo equipo más exitoso de Turquía, en una ceremonia multitudinaria en el estadio del club en Estambul, ante miles de seguidores.

“El fútbol es pasión. Y no hay mejor lugar para sentir esta pasión“, dijo Mourinho tras estampar su firma en el contrato.

“Primero les quiero agradecer su amor. El amor que siento desde el primer momento que mi nombre se vinculó al Fenerbahçe”, declaró el técnico entre el clamor de la afición.

“Quiero trabajar para el fútbol turco, quiero trabajar para la Liga turca, quiero ayudar a mejorarla. Pero lo más importante para mí no es el fútbol turco, ni la Liga turca, sino Fenerbahçe“, afirmó.

Aludiendo a la enorme expectación que su llegada ha despertado en la afición, destacó: “Normalmente, al entrenador se le quiere después de ganar. Ahora siento que se me quiere antes de ganar. Y eso para mí es una gran responsabilidad”.

“Prometo que a partir de ahora pertenezco a vuestra familia. Esta camiseta es mi piel”, agregó.

La afición había recibido a Mourinho ya en el aeropuerto de Sabiha Gökçen, al que el técnico llegó en un avión privado procedente de Londres, para acto seguido dirigirse a su hotel en helicóptero.

Tras una vuelta en barco por el Bósforo, Mourinho acudió al estadio Sükrü Saraçoglu, situado en la parte asiática de Estambul, donde fue recibido por el presidente del club, Ali Koç, entre el clamor de miles de seguidores en las gradas.

Koç calificó a Mourinho, que entrenó al Real Madrid entre 2010 y 2013, de “uno de los cinco mejores entrenadores del mundo” y describió su llegada al Fenerbahçe como “un paso histórico” para el equipo turco.

Por su parte, el entrenador subrayó la sintonía con el dirigente al asegurar que nada más conocerlo quiso vincularse al club.

“Desde el momento en que me encontré con el presidente, Ali Koç, quise dirigir para vosotros. Porque ustedes son el alma de los clubes de fútbol, y desde el momento en que entendí sus ideas y proyectos, quise jugar para vosotros. Quiero ser el entrenador de todos vosotros”, resaltó.

“Para terminar, quiero decir que desde el momento en que firme el contrato, vuestro sueño es mi sueño”, concluyó Mourinho.

El club no ha hecho públicas las condiciones del contrato, pero la prensa turca afirma que Mourinho llega con un acuerdo por dos años, prorrogable otro año más, si gana.

El Fenerbahçe terminó segundo en la Superliga turca, tres puntos por detrás del Galatasaray y 32 por delante del tercer equipo, el Trabzonspor.

El fichaje de Mourinho respalda a Koç de cara a las elecciones a la presidencia del club, que se celebran el próximo 8-9 de junio, ya que también su rival, Aziz Yildirim, presidente del Fenerbahçe de 1998 a 2018, había prometido traer al portugués si recuperaba el cargo.

