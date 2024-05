El excentral y actual DT belga, Vincent Kompany, ha dado un gran paso en su corta carrera como estratega y viene de descender con un modesto Burnley desde Premier League a la Championship, pero ahora, la vida le ofrece una nueva y gigantesca oportunidad al ser confirmado como el nuevo adiestrador del Bayern Múnich.

El exzaguero de 38 años ha firmado un acuerdo con la institución ‘Bávara’ por los próximos 3 años, por lo que será el nuevo DT de los teutones hasta diciembre del 2027.

Por su libertad, los bávaros han tenido que compensarle al Burnley con una cifra de unos 10,5 millones de euros, con el que aún le quedaba un año de contrato, según han publicado distintos medios alemanes.

En su presentación con la escuadra germana, el belga aseguró a los medios del club que está “deseando que llegue el desafío del FC Bayern”, ya que es “un gran honor poder trabajar en este club”. “El FC Bayern es una institución en el fútbol internacional”, expuso.

Sobre su propuesta futbolística, Kompany aseguró que le “encanta tener el balón” y “ser creativo”, así como “ser agresivos en el campo y valientes”. “Ahora tengo ganas de cosas muy básicas: trabajar con los jugadores, formar un equipo. Cuando las bases estén colocadas, el éxito llegará”, adelantó el belga.

El belga tratará de reflotar la situación deportiva del equipo alemán y volver a posicionarlo en la senda del éxito y llega con el aval de quien fuera su entrenador en el Manchester City en su etapa de jugador -además de exentrenador del propio Bayern-, Pep Guardiola.

“Pep Guardiola también nos ayudó con Kompany, habló muy bien de Vincent como un entrenador talentoso. Pep conoce muy bien a Vincent y valoramos su opinión”, desveló ayer Karl-Heinz Rummennige Rummenigge, miembro del consejo de supervisión y leyenda del club ‘Bávaro’.

🗣️ Vincent Kompany: "I'm looking forward to the challenge of FC Bayern. It's a great honour to be able to work for this club – FC Bayern is an institution in international football."

