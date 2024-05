Este miércoles Huachipato consiguió uno de los triunfos -seguramente- más emotivos de su historia.

Y es que el cuadro ‘acerero’ fue hasta Argentina para vencer, en La Plata, a Estudiantes, un cuadro con tradición copera del vecino país.

El cuadro de Talcahuano se impuso por 4-3 con un tanto agónico de Carlo Villanueva en la última acción del compromiso.

Villanueva pudo quedar mano a mano con el portero Matías Mansilla, tras una perfecta asistencia de Sebastián ‘Sacha’ Sáez. De ahí no perdonó.

Consignar que Huachipato llegó a ocho puntos con esta victoria y es firme candidato para avanzar a octavos en su zona.

Contra letal de Huachipato para que Carlo Villanueva le de el triunfo en la última jugada del partido al conjunto chileno 🏆🔥

LA BENDITA COPA LIBERTADORES 🚬pic.twitter.com/qopgNB8vuU

