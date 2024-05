El alemán Hans-Dieter Flick (Heidelberg, 1965) será el entrenador del Barcelona de España para las dos próximas temporadas, hasta junio de 2026, según anunció este miércoles el club de fútbol catalán.

“Culers és el nostre moment. Força Barça (Culers es nuestro momento. Força Barça)” dijo Flick en un vídeo publicado en las redes sociales de la entidad azulgrana.

El compromiso se ha anunciado una vez el club azulgrana y el anterior entrenador, Xavi Hernández, alcanzaron un acuerdo para la liquidación del contrato del preparador catalán y su equipo técnico.

Será Flick el tercer entrenador alemán en la historia del Barcelona. El primero de ellos fue Hennes Weisweiler en la temporada 1975-76, un curso que no finalizó tras ser destituido por los malos resultados y su mala relación con Johan Cruyff.

El segundo fue Udo Lattek, entre 1981 y 1983. En su caso pesó la mala relación con Diego Armando Maradona. Fue sustituido en el Barcelona por César Luis Menotti.

Nacido en Heidelberg, Flick inició su periplo en los banquillos en 1996 siendo entrenador-jugador en el FC Victoria Bammental (1996-00), antes de tomar las riendas del Hoffenheim durante cinco temporadas (2000-05).

Posteriormente fue ayudante de Giovanni Trapattoni y Lothar Matthäus en el RB Salzburgo austriaco, como paso previo de recalar en la selección alemana en agosto del 2006.

