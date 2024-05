Flamengo se inclinó la noche del martes en la ciudad de Coquimbo por 1-0 ante Palestino, en compromiso por el Grupo E de la Copa Libertadores 2024.

Una derrota que dolió en el cuadro brasileño, ya que cayó al tercer puesto de su zona y está obligado a sumar de a tres en sus últimos dos cruces si desea llegar a los octavos de final.

Los ‘árabes’ sorprendieron a los rojinegros con un golazo de Fernando Cornejo a los 63 minutos de juego. El equipo chileno saltó al segundo lugar y se metió en zona de clasificación.

Este resultado generó la furia de los hinchas del ‘Fla’. Un grupo de fanáticos se hizo presente esta mañana en el aeropuerto en Río de Janeiro y esperó al equipo para recibirlo con insultos.

Globo Esporte mostró imágenes de la protesta de la afición en el terminal aéreo. Al menos una docena de hinchas criticó ‘in situ’ la presentación del cuadro que dirige Tite en Chile.

“Ni Noé llevaba tantos animales como él” y “13 días de su salario es un año de Palestino”, fueron algunos de los gritos de los seguidores del Flamengo.

El único jugador que puso la cara ante los fanáticos fue Bruno Henrique: “Vamos a mejorar”, indicó el delantero ante los gritos.

La prensa deportiva del país de la samba apuntó que se tuvo que reforzar la seguridad y presencia de vehículos de la policía militar.

Consignar que el chileno Erick Pulgar no fue parte de la delegación viajera hacia Coqiuimbo, ya que se recupera en Brasil de un esguince en el tobillo izquierdo.

