El club brasileño Vasco da Gama, de los chilenos Gary Medel y Pablo Galdames, se disculpó por declaraciones de su técnico, el argentino Ramón Díaz.

El entrenador cuestionó que una mujer esté al mando del VAR para revisar decisiones arbitrales en el Brasileirao, luego de un cobro en contra del ‘Gigante da Colina’ en el duelo ante RB Bragantino.

La polémica surgió en la noche del miércoles cuando el entrenador, en la rueda de prensa posterior al encuentro, criticó decisiones arbitrales que supuestamente perjudicaron al Vasco en sus dos primeros partidos.

“Contamos con el VAR, pero en el anterior partido, en casa, una señora, una mujer, interpretó un penal de otra manera. El fútbol es diferente”, dijo de entrada Díaz.

“Es complicado que el VAR sea decidido por una mujer, porque el fútbol es muy dinámico y somete mucha presión cuando hay que tomar decisiones tan rápido”, agregó el DT de Vasco da Gama.

Por lo anterior, el club se pronunció en redes sociales: “Lamentamos la declaración del técnico Ramón Díaz y reafirmamos nuestro compromiso en reforzar las medidas y las directrices educativas necesarias para cumplir sus determinaciones, valores y principios. Así como nuestro técnico, pedimos disculpas”.

Antes, el propio técnico se excusó diciendo que “mi declaración fue malinterpretada. Quiero pedir disculpas”.

“Lo que yo quería decir es que una persona no puede tomar una decisión tan importante como es la participación del VAR en el fútbol. Si fui malinterpretado, pido disculpas. No fue mi intención”, concluyó el DT trasandino.

O Vasco da Gama lamenta a declaração do técnico Ramón Díaz e reafirma o compromisso de reforçar as medidas e diretrizes educativas necessárias em acordo com suas determinações, valores e princípios. Pedimos, assim como nosso técnico, desculpas.#VascoDaGama

— Vasco da Gama (@VascodaGama) April 18, 2024