El retorno del ‘Rey’ de Europa, dos de los elencos más potentes de Alemania y la irrupción de la franquicia parisina, son los equipos que acaban de consagrar su pase a las semifinales del mejor certamen a nivel de clubes en el Viejo Continente, la Champions League.

En la jornada de día martes, Borussia Dortmund y PSG lograron abrochar sus asientos y pasajes a la ronda de los 4 mejores del continente europeo, mientras que hoy, Bayern Munich y Real Madrid se instalaron en la fase previa a la final.

Borussia Dortmund, quienes remontaron un complicado partido ante aguerrido Atlético de Madrid de Diego Simeone, chocará en las ‘semis’ ante Paris Saint-Germain, quienes en un partidazo doblegaron, tumbaron y básicamente destruyeron la comunión del Barcelona que sufrió en su estadio, con su gente y con Xavi Hernández expulsado y arremetiendo contra el arbitraje.

La ida entre ambos está pactada para este martes 30 de abril en horario aún por definirse, en donde los alemanes recibirán a los parisinos en el siempre complicado Signal Iduna Park.

Por su parte, el ‘Rey’ de Europa, Real Madrid, acaba de eliminar al actual campeón de Champions League, Manchester City, a quienes despacharon del certamen internacional en su propia casa, ante miles de hinchas ‘Ciudadanos’ que vieron como un estratégico conjunto ‘Merengue’ conseguía el acceso a las semifinales.

Los españoles chocarán ante las huestes ‘Bávaras’ del Bayern Munich, quienes en su casa, en un repleto Allianz Arena, doblegaron por la cuenta mínima al Arsenal de Arteta que se quedaron con las manos vacías.

El choque entre ambos históricos elencos europeos está programado para el martes 30 de abril en horario por definirse y como epicentro el mítico Allianz Arena.

Sin dudas que son cruces que generan una gran expectación para conocer a quienes serán los finalistas que tendrán la real opción de pelear por la ‘Orejona’, máximo galardón al que pueden optar los equipos de UEFA que disputan Champions League.

🛣️ The road to London is taking shape…#UCL || #UCLbracket

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 17, 2024