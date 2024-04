El Wrexham AFC, equipo propiedad de los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney, continúa con su historia ‘Hollywoodense’ y este sábado consiguió su segundo ascenso consecutivo en el fútbol británico.

El cuadro galés, que en 2023 volvió al profesionalismo tras subir a la League Two, ahora aplastó 6-0 al Forest Green para sellar su escalada a la League One, tercera categoría del balompié inglés.

De esta manera, los ‘Dragones Rojos’ -segundos en el torneo- se suman al Stockport, que ya había asegurado su ascenso semanas atrás.

Con 82 puntos, el cuadro galés ratificó estar entre los tres primeros de la liga y quedarse con uno de los cuatro cupos que la League Two otorga a la categoría superior.

Goles de Elliot Lee, Ryan Barnett, Jack Marriott, un doblete de Paul Mullin y un autogol de Ryan Inniss le dieron el 6-0 al Wrexham, que no tuvo piedad con el colista.

Así, el club comprado en 2021 por Reynolds y McElhenney sigue adelante con su sueño de estar en la Premier League.

Solo dos escalones separan ahora a los ‘Dragones Rojos’ de la élite del fútbol británico. ¿Lograrán un tercer ascenso al hilo en la próxima temporada?

WE ARE GOING UP!

🔴⚪️ #WxmAFC pic.twitter.com/LXFjmLYz1A

— Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) April 13, 2024