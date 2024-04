El Gremio recibirá este martes en Porto Alegre a Huachipato, campeón vigente chileno, en búsqueda de su primera victoria en el Grupo C de la Copa Libertadores de América, en la que debutó con una derrota frente al The Strongest boliviano.

El equipo brasileño, en los papeles favorito para avanzar a la próxima fase, tropezó en la altitud de La Paz en la primera jornada del torneo, aunque en esa derrota por 2-0 frente al The Strongest no tuvo a muchos de sus titulares.

La explicación para ese equipo plagado de suplentes era la final del campeonato regional de Río Grande do Sul, en la que el Gremio derrotó este domingo al Juventude por 3-1, un resultado que le inyecta confianza para recibir al conjunto chileno.

SOMOS CAMPEÕES: #Grêmio 3×1 Juventude

PODE GRITAR, GREMISTADA! SOMOS SETE VEZES SEGUIDAS CAMPEÕES GAÚCHOS! Com um gol do Cristaldo, um do Diego Costa e outro do Nathan Fernandes vencemos o Juventude em um duelo digno de final de Gauchão!#GRExJUV #GrêmioHep7a #Gauchão2024 pic.twitter.com/TqrnQV3BxN

