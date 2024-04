A toda velocidad, con dos goles en 22 minutos más otro después, Cristiano Ronaldo lanzó y firmó el triunfo fulminante del Al Nassr, segundo de la liga saudí, sobre el Abha (0-8), penúltimo.

Un registro que agranda hasta los 36 tantos en 35 partidos su marca en la actual temporada, ocho en los cuatro choques oficiales más recientes de su equipo.

Mientras asoma la Eurocopa 2024, la última ya para el astro portugués, ahora con 39 años, y asume un rol indiscutible en el esquema de Roberto Martínez en su selección, Cristiano no para de marcar goles.

Es más, en los últimos 17 encuentros oficiales ha anotado alguna diana en 13 de ellos.

Los tres últimos este mismo martes. Primero abrió el marcador en el minuto 11 con el 0-1 y después agrandó la diferencia en el 22 con el 0-2, dentro del once titular del Al Nassr, al lado del portero David Ospina, el central Aymeric Laporte, el lateral Álex Telles o el atacante Sadio Mané, que amplió la renta en el minuto 33 con el 0-3.

El 0-4, en el 42, también fue de Cristiano, que fue el asistente del 0-5 al borde del descanso de Abdulmajeed Al Sulayhim.

En el intermedio fue sustituido el atacante portugués, igual que Mané. Su equipo marcó tres goles más, anotados por Abdulrahman Ghareeb y Abdulaziz Al Elewai, por dos veces.

Here are all of Cristiano Ronaldo goals tonight. Hatrick ⭐️@JuanHeart2016 pic.twitter.com/4nHAIsWnFc

— johnbosco🇳🇬 (@PanmunJonathan) April 2, 2024