Marcelo Bielsa, entrenador de la selección de Uruguay, perdió la paciencia y estalló en pleno amistoso de la ‘Celeste’ con el País Vasco, en compromiso que terminó 1-1 en el Estadio de San Mamés, España.

El rosarino, DT de La Roja de 2007 a 2011, se molestó luego que el estratega rival no respetara uno de los acuerdos para el encuentro.

El llamativo momento llegó poco antes de comenzar el segundo tiempo de este amistoso de la fecha FIFA, luego que el ‘Loco’ se enterara que su colega Jagoba Arrasate hiciera seis modificaciones para el complemento.

Previo al duelo, ambas selecciones habían acordado que el número de cambios a realizar eran cinco.

“Dijimos que eran cinco cambios, y ya los hiciste los cinco”, comenzó diciéndole el argentino al también técnico del Osasuna. Tras cartón, Bielsa le dijo: “Si querés hacer el sexto, hacelo, pero cinco era el límite de lo que usted planteó”.

Bielsa no escuchó explicaciones, se fue a su banco y su molestia no paró allí. Durante el transcurso del segundo lapso, Bielsa gesticulaba y en una expresó: “¡Cambien, cambien. Que hagan lo que quieran, libre, libre!”.

Ya en la recta final de la brega, Arrasate realizó tres nuevos cambios y el otrora DT de Newell’s, Vélez, Olympique de Marsella, Lille y Athletic de Bilbao explotó: “Una vergüenza“, dijo.

Marcelo Bielsa refused to speak to the media after Uruguay's 1-1 draw with the Basque Country.

He was angry at the opposition who made 9 substitutions despite FIFA regulations stating teams can make 6 substitutions in international friendlies.pic.twitter.com/lXP8HaJFBZ

— Jamie Ralph (@ModernLepra) March 23, 2024