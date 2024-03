Lentamente se comienza a acercar la fiesta de los Juegos Olímpicos de Paris 2024, en donde Francia será la anfitriona que buscará dejar la mayor cantidad de preseas en casa en la cita planetaria.

En el fútbol, Thierry Henry será gran protagonista de la competición, ya que estará al mando de la Sub-21 que luchará con todo por dejar el oro en París.

Para eso, el exjugador del Arsenal, Barcelona, New York Red Bull, entre otros, ya piensa en “refuerzos” estelares para nutrir de experiencia, garra, técnica y talento a su plantel.

Con la facilidad de citar a 3 jugadores sobre los 23 años, según el diario Le Parisien, ‘Titi’ hizo un llamado a Kylian Mbappé, Antoine Griezmann y Olivier Giroud, para que sean los bastiones de su equipo que sí o sí irá por el oro.

Ahora, solo falta la confirmación de los propios jugadores para aterrizar en la escuadra ‘Bleus’ y confirmar la presencia de Mbappé, Griezmann y Giroud, todas estrellas consolidadas en el fútbol internacional.

Cabe destacar que en la antesala de los Juegos Olímpicos, estará la Eurocopa 2024 en donde los 3 jugadores cuentan con el llamado de Didier Deschamps para la adulta, por lo que deberán analizar si alcanzan a llegar para competir por la medalla en los JJOO o irán por el certamen continental.

🔵 INFO LE PARISIEN | Le sélectionneur de l'équipe de France olympique, Thierry Henry, compte bien appeler trois joueurs de plus de 23 ans pour les Jeux et pense en priorité à Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Olivier Giroud pour agrémenter sa liste ⤵️ pic.twitter.com/N2uy51A26c

