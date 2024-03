Las lesiones suelen ocasionarse en el mundo del fútbol, pero el fuerte incidente protagonizado por el defensor del Valencia, Mouctar Diakhaby, superó el umbral de las dolencias causadas en un terreno de juego.

Resulta que en el duelo entre el cuadro ‘Che’ y Real Madrid en La Liga de España, el central franco-guineano sufrió una de las “lesiones más graves de un futbolista”, luego de que Aurélien Tchouaméni cayera sobre su rodilla derecha y la dejara pendiente verdaderamente de un hilo.

La grave lesión ocasionada en pleno partido dejó a todos los jugadores y sus compañeros con las manos en la cabeza al escuchar los gritos y ver la imagen de como se extendió su rodilla tras la caída del jugador francés.

Tras lo ocurrido, Valencia publicó un comunicado en donde confirmaron que el defensor sufrió una luxación de la rodilla derecha y será operado en esta semana.

No obstante, en España ya hablan de las consecuencias de la fuerte lesión y el experto en Traumatología, Enrique Gastaldi, habló con el medio ‘hispano’ Cadena Ser, en donde aseguró que es “una lesión rarísima, es la lesión más grave que puede tener un futbolista en la rodilla”.

“Probablemente, se ha roto cuatro o cinco ligamentos. Es una salvajada de lesión. Estuve viendo el video de la lesión y es espeluznante”, indicó.

Posteriormente, reveló que lo primordial será que el jugador pueda volver a caminar, ya que la zona comprometida es la rodilla derecha.

Con relación a esto, Gastaldi sentenció que “con este tipo de lesión lo primero que tengo que buscar es que el paciente pueda andar y que no haya más problemas. No hablamos de menos de 9 o 12 meses de baja. En este tipo de lesiones no hay que dar plazos. Y lo mismo lleva una o dos operaciones”.

Así también, el médico de Carlos Alcaraz, Juan José López Martínez conversó con Estadio Deportivo y aseguró que Por desgracia, se trata de una lesión gravísima y, por tanto, Diakhaby corre serio riesgo de no poder volver a jugar al fútbol”.

“Estas lesiones suelen dañar el cartílago, que es una estructura que no se regenera”, sentenció.

Revisa las imágenes de la lesión de Mouctar Diakhaby

El momento de la lesión de Mouctar Diakhaby ante Real Madrid. 📺 Mirá #LaLiga por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/rUlAKaRwSs — SportsCenter (@SC_ESPN) March 2, 2024