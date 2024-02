Lionel Messi está acostumbrado a sorprender en el mundo del fútbol, luego de convertirse en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, pero una acción realizada en el último duelo del Inter Miami, lo tienen protagonizando una nueva ‘polémica’ en la MLS.

Resulta que en el triunfo de las ‘Garzas’ ante el Real Salt Lake, el crack argentino fue figura al colaborar con los goles, pero también por gambetear a un jugador en el suelo que se encontraba lesionado.

Fue en una jugada donde Messi comenzó a encarar jugadores y en su afán por esquivar rivales, pasó cerca de un rival que estaba caído y adolorido en el césped, al que el trasandino no tuvo ningún problema para gambetear de manera notable.

La polémica se formó cuando diversos usuario en redes sociales, en específico X (anterior Twitter), criticaron el actuar del trasandino con un compañero de profesión que se encontraba lesionado y en el suelo, apelando a que no es algo propio de un jugador con su recorrido.

Si bien la jugada no acabó en gol, fue destacada y causó furor en redes sociales, en un duelo que finalizó en victoria para Inter Miami por 2 a 0.

Messi really chipped a player who was down injured 💀 pic.twitter.com/BN3fpsDjxy

— B/R Football (@brfootball) February 22, 2024