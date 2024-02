El pasado 16 de diciembre se vivió una dramática escena que paralizó la Premier League de Inglaterra. Tom Lockyer, capitán del club Luton Town, se desvaneció durante el encuentro ante Bournemouth por la fecha 17.

La situación causó una gran conmoción. Sus compañeros y aficionados se llevaban las manos a la cabeza y rezaban ante la gravedad de lo sucedido.

El jugador de 29 años sufrió finalmente un paro cardiaco en la cancha. El encuentro terminó suspendido en el Vitality Stadium en el minuto 65, retirándose los jugadores y el árbitro al túnel de vestuarios con la incertidumbre por el estado del defensa.

El médico del Bournemouth confirmó minutos después que Lockyer se encontraba “consciente, alerta y receptivo”. El defensor ya había dado un susto en mayo de 2023, específicamente en la final del ‘playoff’ de ascenso a Premier ante el Coventry, cuando sufrió un desmayo en Wembley.

Dos meses después de lo ocurrido, específicamente en la previa al cruce con Manchester United, el zaguero realizó su primera aparición pública y entregó su versión a Sky Sports.

“Estoy seguro de que fue un momento mucho más aterrador para ellos que para mí. No sé qué sucedió, pero me han operado y no debería volver a pasar. Sufrí un episodio de fibrilación auricular. Consiste en que la parte superior de mi corazón latía cuatro veces más rápido de lo que debía. Ahora solo quiero hacer un punto y aparte y seguir adelante”, declaró.

“Estaba corriendo hasta la línea del medio del campo y me mareé mucho, pensando que estaría bien en un segundo. No lo estaba y me desperté con paramédicos por todas partes. Sucedió en mayo pero supe al instante que esta vez era diferente, la última vez me desperté casi como de un sueño y esta vez desperté de la nada”, complementó.

Continuando con su impactante relato, Lockyer indicó que “hubo más pánico, no podía hablar, no podía moverme, tratando de entender qué estaba pasando. Mientras eso sucedía, recuerdo que pensé: ‘Podría estar muriéndome aquí’. Es un pensamiento surrealista haber estado pensando eso y no poder moverme o responder, y se podía ver el pánico. Podía sentirlos poniendo el goteo en mi brazo. Una vez que recuperé el conocimiento fue un alivio. Estoy vivo y afortunadamente sucedió donde sucedió”.

Para terminar, el oriundo de Cardiff reveló el tiempo que su corazón se paralizó en pleno terreno de juego. “Se detuvo durante dos minutos y 40 segundos. Sé que literalmente morí”, dijo.

“Estoy bien, de verdad. Soy increíblemente afortunado de estar aquí. Estoy muy bien. No es algo que pase todos los días, ¿verdad? Es bonito poder decir que me estoy recuperando bien, todos merecen saberlo. Un par de meses duros, pero estoy bien”, sentenció.

