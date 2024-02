No soportaron ser goleados por el rival. Los hinchas del West Ham expresaron su molestia en pleno duelo ante Arsenal este domingo, abandonando de manera masiva el enfrentamiento por la Premier League.

Y es que los simpatizantes ‘hammers’ debieron sufrir cuatro estocadas del rival en solo un tiempo. Suficiente como para querer irse de su recinto.

Según pudo captar la transmisión de ESPN, miles de seguidores del West Ham se fueron del reducto antes de que los equipos se fueran al descanso.

SHEER BRILLIANCE FROM RICE!!

The midfield marvel curls home from long distance to extend our lead 🤯

🟣 0-6 🟡 (66) pic.twitter.com/ySfFAeTG4O

— Arsenal (@Arsenal) February 11, 2024