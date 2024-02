Por la primera fecha del cuadrangular final del Preolímpico Sub 23, Venezuela y la Selección Argentina empataron 2-2 en el estadio Nacional Brígido Iriarte en Caracas, en un encuentro que terminó lleno de polémicas.

El seleccionado trasandino, dirigido por Javier Mascherano, tuvo la chance de abrir el marcador a pocos minutos del inicio, luego de que Thiago Almada remató, la pelota pegó en el palo y, posteriormente, en la espalda de Samuel Rodríguez.

Sin embargo, Venezuela en la primera que tuvo no falló. A los 16 minutos la Vinotinto armó una buena jugada por izquierda y, con complicidad de Leandro Brey, David Martínez anotó el 1-0.

La igualdad albiceleste llegó recién a los 39′ con un insólito gol en contra de Venezuela: un centro sin peligro alguno terminó en el fondo del arco. Cuando el arquero estaba saliendo a acortar, Carlos Vivas lo anticipó y la mandó adentro.

En el complemento, luego de algunas claras y peligrosas chances de gol que se perdió Venezuela, Argentina no perdonó y logró anotar el segundo. A los 15′, el capitán albiceleste, Thiago Almada, marcó el 2-1 para darlo vuelta.

Ya en tiempo de adición, Venezuela tuvo un tiro libre a favor y dentro del área Gonzalo Lujan metió un manotazo sobre un jugador de la Vinotinto, por lo que tras los reclamos el árbitro chequeó la jugada en el VAR.

Tras revisarla, decidió expulsar al defensor argentino y cobrar penal para el conjunto local. Desde los doce pasos, Kevin Kelsy puso el 2-2 que sentenció el resultado del partido y desató la polémica.

“Ya pasó, ya está. Nos cagaron. Para mí no pasa nada. Es una locura que cobren el penal ese. Es una acción de juego, fuimos superiores ampliamente. Ya está, nos quedan dos partidos importantes”, reclamó Nicolás Valentini, defensa de la Albiceleste.

Vale mencionar que, en primer turno, Paraguay se impuso 1-0 a Brasil y se hizo con el liderato del cuadrangular final del Preolímpico Sub 23.

Fabricio Peralta, a los 45 minutos, marcó el único tanto del partido.

Endrick, la gran estrella de la ‘Verdeamarela’, había fallado un penal en el 28′.

Por la segunda jornada del cuadrangular final, este jueves 8 de febrero, Argentina jugará ante Paraguay y Venezuela contra Brasil.

Así está la tabla de posiciones de la Fase Final en el #CONMEBOLPreolímpico completada la primera jornada🏆 ⚽

Assim está a tabela com as posições das equipes após a primeira rodada de jogos pela Fase Final no #CONMEBOLPreolímpico 🔥#CreeEnGrande | #AcrediteSempre pic.twitter.com/gvrxtwEYxs

— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) February 6, 2024