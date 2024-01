Un jugador que ha hecho noticia por si solo en Inglaterra es Kyle Walker, lateral del Manchester City que por estos días está en la mira por los diversos escándalos sexuales que se le han adjudicado fuera de las canchas en la Premier.

Resulta de que hace algunas semanas se destapó parte de su ‘doble vida’ que posee en Inglaterra, luego de que una de sus amantes, Lauryn Goodman, revelara lujosos detalles de su aventura.

Tras esto, el jugador del cuadro ‘Ciudadano’ ha estado bajo la lupa e incluso se encuentra viviendo solo, pero hoy se conoció una entrevista liberada por The Sun donde el lateral reveló detalles de su escándalo sexual.

En el tabloide británico, Kyle Walker detalló que “Lo que he hecho es horrible y asumo toda la responsabilidad. Tomé decisiones estúpidas. No puedo imaginar por lo que está pasando Annie. Intenté preguntarle pero hay dolor y dolor”.

“Necesito descubrir por qué hice esto y por qué se produjeron situaciones. Soy humano y he cometido errores dentro y fuera del campo”, indicó.

Posteriormente, contó que le comunicó a su esposa su infidelidad con la influencer Lauryn Goodman, a quien conoce desde los 20 años, pero le asegura que solo fue una “aventura de una noche” y que ella quedó embarazada.

Así también, reconoció que en el 2022 viajó a Londres para someterse a una cirugía, momento en que volvió a encontrarse con Goodman y pasaron cosas…

Con relación a esto, aseguró que “no fue intencional ni premeditado, pero me acosté con ella. Estaban pasando muchas cosas. No es una excusa. Me había roto la ingle y tenía que prepararme para luchar por un mundial”.

“No sé lo que me deparará el futuro . Pero necesitaba dar una explicación. Mi familia y mis hijos ya han pasado por bastante… y yo tengo la culpa”, finalizó.