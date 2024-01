El Maidstone United, equipo de la sexta división de Inglaterra, dio el gran batacazo en la FA Cup tras eliminar al Ipswich Town (segunda división) y avanzar a octavos de final.

El torneo más antiguo del mundo lo hizo de nuevo y, apelando a la mística de sus 152 años de historia, regaló otra hazaña con los los del sureste de Inglaterra como protagonistas.

En la cancha del Ipswich, los visitantes -acompañados por más de 4.000 de sus hinchas- se pusieron en ventaja cerca del final del primer tiempo.

Lamar Reynols encaró al área tras un contragolpe y, con una definición por sobre el arquero, marcó el 0-1 para algarabía del Maidstone.

Sin embargo, Jeremy Sarmiento puso el 1-1 en el 56′, cuando el Ipswich ya controlaba el balón evidenciando las cuatro categorías de diferencia entre ambos clubes.

Pero contra todo pronóstico, otra vez mediante contragolpe, los visitantes recuperaron la ventaja 10 minutos después, cuando Sam Corne anotó el 1-2 que sería definitivo.

Por más que el Ipswich intentó empatar el duelo, el Maidstone aguantó estoico y acabó llevándose un histórico triunfo que lo instala entre los 16 mejores equipo de la FA Cup.

Ahora, el elenco de la sexta división deberá esperar por el resto de clasificados y el sorteo para saber contra quién deberá seguir escribiendo su cuento de hadas.

A day that will live long in the history books of @maidstoneunited 🤩#EmiratesFACup pic.twitter.com/WBTJuu3Yyr

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 27, 2024