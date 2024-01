El mercado de pases en el Viejo Continente está en pleno auge y múltiples futbolistas de diversas partes del mundo están concretando sus llegadas a nuevos equipos buscando dar el salto de calidad en sus carreras.

Una de las plazas escogidas como preferencia siempre será el fútbol en Inglaterra, mismo país en donde hoy se vive una gran polémica por el fichaje de un modesto elenco que llegó formando un gran revuelo en donde involucra “racismo, negocios gays y sexo”.

Resulta que el nuevo fichaje del Gillingham, elenco que juega en Football League Two (Tercera División), Remeao Hutton, grabó un video que se ha viralizado en donde lanza polémicas frases y palabras a una semana de su arribo al equipo inglés.

En concreto, el video de Hutton comienza de mala manera al hacer movimientos con sus pectorales y asegurar que “senos no, algunos son pechos”.

Posteriormente, Remeao detalló que “¿qué voy a aportar al grupo? Negocios gays, eso no lo puedo mentir. También algo de racismo. Eventualmente me ganaré a todos, no al principio”.

Luego, asegura que si sus compañeros salen de parranda, les pide que “trae alguna cosa a la mesa. No pido más”.

No contento con esto, siguió con sus polémicas declaraciones al sentenciar que “intenta hacer un poco de mierda. No cuenta si te estás tirando a tu mujer, así que no vengas diciendo que anoche tuviste algo de acción. No cuenta, ¿Quién quiere follar con su mujer?”.

Por último, habló sobre un grave problema que se vive en el fútbol y fuera de él, al comentar que su tema principal es el “es el racismo, me encanta. Estoy metido en ello, si quieres llamarme como quieras, no dudes en hacerlo”.

Esto ha arrastrado un gran problema para el jugador, ya que el Gillingham aseguró a Daily Mail que han abierto una investigación para y están hablando con Hutton entorno al video.

“Somos conscientes que es un vídeo privado y estamos en conversaciones”, sentenció el club una vez que se filtró el vídeo a una semana de su llegada.

Revisa el polémico video de Remeao Hutton