La Copa de África sigue generando polémicas tras los novedosos resultados que se han dado en los primeros partidos de la fase de grupo del certamen continental y por la tragedia que ocurrió en los últimos días tras la victoria de Guinea ante Gambia, que dejó 3 muertos y más de una decena de heridos en la celebración de la mencionada selección.

No obstante, los controles que se han realizado en Costa de Marfil, país sede de la Copa de África, han generado indignación en todo el mundo, luego de las imágenes que fueron expuestas por el periodista y abogado, Osasu Obayiuwana, donde se fue un excesivo ‘toqueteo’ a las mujeres que ingresan a los estadios del campeonato.

El informador colgó en su cuenta de X (anterior Twitter) un registro en donde se gráfica las ‘tocaciones’ que realizan los policías contra las mujeres africanas en donde acompañó del mensaje “¿Cómo puede estar bien y las autoridades marfileñas pensar que esto es correcto?”.

Situación que ha causado indignación del periodista, pero por las respuestas que sacaron de quicio al comunicador.

Así lo dejó en claro Osasu al responder mensajes sentenciando que “algunas de las respuestas a este post son increíbles. ¿Estos controles son correctos por el mero hecho de que los realice una mujer? ¿De verdad?”.

Some of the responses to this post are unbelievable. The nature of this search is okay, because a woman did this? Really? https://t.co/2UhSMZ6NWR

— Osasu Obayiuwana (@osasuo) January 21, 2024